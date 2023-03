Sidaction 2023 : 350 collaborateurs et délégués bénévoles de la Macif se mobilisent pour la collecte de dons les 24 et 25 mars prochains

Publié le 24 mars 2023

Fidèle à ses valeurs de solidarité, la Macif renouvelle pour la troisième fois son partenariat avec Sidaction. Près de 350 salariés et délégués bénévoles de la Macif seront au rendez-vous les 24 et 25 mars prochains pour recueillir les promesses de dons par téléphone. Les fonds récoltés permettront à Sidaction de financer aussi bien des programmes de recherche médicale et scientifique que des associations de prévention ou d’aide aux personnes vivant avec le VIH. Près de 350 bénévoles Macif répondront aux (...)