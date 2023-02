La Macif et Unis-Cité s’engagent pour la santé mentale des jeunes

Publié le 22 février 2023

Le moral des jeunes n’a jamais été aussi bas depuis six ans [1] avec 1 jeune sur 2 qui se sent abandonné ou inutile et 28% qui expriment un sentiment de solitude [2]. Agir sur la santé mentale des jeunes est donc une réelle nécessité à laquelle ont décidé de contribuer la Macif et Unis-Cité à travers diverses actions et notamment via l’essaimage du programme de service civique « Ambassadeurs Santé Mentale ». Ambassadeurs Santé Mentale : la jeunesse se mobilise pour la santé mentale des jeunes « (...)