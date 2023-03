Pour la FEHAP, la fin de vie doit se construire de manière individualisée autour de la personne, avec une attention particulière pour les plus vulnérables

Publié le 21 mars 2023

A l’initiative du Président de la République, le débat sur l’euthanasie et le suicide assisté a été relancé en France en vue d’une éventuelle loi d’ici la fin de l’année 2023. La FEHAP, fédération de référence du secteur privé solidaire en santé, a choisi la voie de la concertation en donnant la parole aux professionnels du soin et de l’accompagnement qu’elle représente, suivi d’un débat au sein de ses instances. En résulte une feuille de route qui s’articule autour de l’organisation des soins, la formation et (...)