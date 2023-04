Crèches associatives : La FEHAP tire la sonnette d’alarme et craint pour leur pérennité

Publié le 12 avril 2023

Aujourd’hui, les crèches associatives sont en déficit structurel permanent, ce qui menace à très court terme leur existence. A Paris, 75% des gestionnaires associatifs de plus de 100 berceaux et 65% des gestionnaires associatifs de moins de 100 berceaux sont déficitaires en 2021. Face à cette situation, la FEHAP demande à très court terme la sécurisation des financements des crèches en alignant la réévaluation des prix à la place sur l’inflation et les revalorisations salariales. Le financement des (...)