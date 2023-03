La fédération Artisans du Monde lance sa nouvelle campagne : « Femmes artisanes, Femmes de pouvoir »

Publié le 8 mars 2023

Dans le commerce équitable, une femme a quatre fois plus de chances d’occuper un poste à responsabilités que dans le commerce conventionnel [1]. Gender Equity and Women’s Rights in the work place : Women at the Heart of Sustainable Development Dans le cadre de la journée mondiale des droits des femmes, Artisans du Monde, mouvement qui milite depuis près de 50 ans pour un monde plus juste et durable grâce au commerce équitable, lance sa nouvelle campagne et met à l’honneur, du 8 au 31 mars, les (...)