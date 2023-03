Le Groupe SOS lance une campagne pour l’égalité de genre au sein des territoires

Publié le 8 mars 2023

Les femmes sont davantage touchées par les fractures territoriales. Cela entraine des difficultés d’insertion professionnelle, d’accès aux soins, aux droits, à la mobilité, … Ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, le Groupe SOS réaffirme son combat contre toutes les exclusions et ses prises de positions pour faire un pas de plus vers l’égalité effective entre les genres, et ce, dans tous les territoires. 1 femme sur 3 vit en zone rurale, soit 11 millions de françaises. Les inégalités (...)