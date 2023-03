Apprentis d’Auteuil, petite enfance, soutien à la parentalité : « si les parents vont bien, les enfants vont bien »

Publié le 14 mars 2023

Apprentis d’Auteuil vous invite à lire son communiqué de presse sur la Petite enfance, et le Soutien à la parentalité, pour découvrir nos positions sur ces sujets en lien avec l’actualité à venir, et nos structrures, prêtent à accueillir des médias pour un reportage sur place ou une interview par téléphone. Fin mars, le Pacte des solidarités, dont l’un des grands axes ambitionne de lutter contre les inégalités de destin, sera présenté par le gouvernement. S’emparer de ces enjeux dès la petite enfance et (...)