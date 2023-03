Les jeunes, l’information et la prévention du VIH : Les idées reçues et les fausses informations perdurent

Publié le 24 mars 2023

A quelques jours du week-end du Sidaction 2023 (24, 25 et 26 mars prochains), l’association publie les résultats d’un sondage réalisé chaque année par l’Ifop auprès des 15-24 ans1. Si les effets de la crise sanitaire sur le sentiment d’information des jeunes s’atténuent, les idées reçues sur le VIH/sida s’ancrent et ne disparaissent pas. Face à ce constat, Sidaction demande l’intensification des campagnes de sensibilisation et l’application effective des 3 séances annuelles obligatoires d’éducation à la (...)