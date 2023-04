Sidaction 2023 : 3 911 394 euros de promesses de dons au profit de la lutte contre le sida

Publié le 3 avril 2023

L’édition 2023 du Sidaction s’achève après trois jours de mobilisation et de collecte : 3 911 394 euros de promesses de dons. Un résultat stable dans un contexte économique inflationniste difficile pour les Français. Ces trois jours de mobilisation, de sensibilisation et d’information sont un moment crucial pour mettre la lumière sur le VIH/sida. Sidaction tient à remercier la fidélité des 35 médias partenaires et de l’ensemble des donateurs qui ont une nouvelle fois répondu présents cette année afin de (...)