Nouvelle attaque contre le Droit de grève !

Publié le 6 avril 2023

Le 21 mars 2023, une proposition de loi a été déposée par les députés de la majorité gouvernementale. Elle a pour but l’interdiction du droit de grève dans les transports en commun (bus, métro, tramways, RER et TER) aux jours et heures de pointe correspondant aux trajets domicile/travail des usagers. Pour les transports routiers, ferroviaires, maritimes et aériens, il sera interdit de faire grève les week-ends de vacances et de pont autour d’un jour férié. En cas de non-respect de cette loi, les (...)