Inégalités environnementales et sociales se superposent-elles ?

Les populations sont exposées à des polluants d’origine environnementale avec des probabilités et niveaux d’exposition très variables. Ainsi, en France, de 48 000 à 97 000 décès prématurés seraient liés à la pollution atmosphérique chaque année. Existe-t-il une corrélation entre ces expositions et les niveaux de vie des populations concernées ?

Pour apporter un premier éclairage de la double exposition aux inégalités environnementales et sociales, France Stratégie a conduit une analyse croisée de six types de pollutions des sols et de l’air pour l’ensemble des communes de France métropolitaine en fonction de caractéristiques socioéconomiques des populations.

Les grandes villes concentrent des pollutions, notamment des sols et de l’air, qui constituent autant de facteurs de risques potentiels pour les enfants et les jeunes, plus nombreux à résider dans ces territoires. Les zones agricoles et anciennement industrielles regroupent expositions fortes à d’autres polluants et désavantages sociaux, notamment en termes de chômage et de taux de pauvreté.