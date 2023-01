Faire face à la hausse des coûts de l’énergie

« Face à la hausse des coûts de l’énergie, électricité et gaz, le Gouvernement a mis en place différentes mesures de protection tarifaires pour les entreprises et usagers. Les associations peuvent en bénéficier. Découvrez lesquelles vous sont accessibles, en fonction de votre situation, que vous soyez employeur ou non »

Associations et fondations bénéficient de certaines mesures protégeant les consommateurs d’électricité et de gaz. Au 1er janvier 2023, ces protections évoluent.