Les actes des 55èmes Rencontres nationales du RNMA à Roanne

Du 22 au 24 juin 2022, le RNMA organisait sa 55ème édition des Rencontres Nationales sur le thème :

"Dialogue entre collectivités, MDA et associations : co-concevoir les projets au service de la vie associative"

Nous avons pu y croiser les regards, les expériences des uns et des autres sur les territoires, sur la question du "Dialogue entre collectivités, MDA et associations".

Ensemble, nous avons questionné la place des Maisons des associations dans ces processus de co-conception des actions, des projets, en faveur de la vie associative locale.

A travers l’apport et les regards d’acteurs du monde de la recherche, nous avons pu faire un pas de côté et mettre en perspective les pratiques des MDA, mesurer ce qu’elles apportent pour le développement des territoires.

Au travers des tables rondes, des débats, des présentations de rapports et travaux de recherches ou encore d’ateliers participatifs, chacun des membres du réseau a pu s’exprimer.

Le croisement des regards : élus, salariés associatifs, dirigeants bénévoles, fonctionnaires territoriaux ou encore chercheurs, est riche d’enseignements.

L’ensemble des actes, restitutions et synthèses est maintenant finalisé et fin prêt, nous avons le plaisir de vous les partager !