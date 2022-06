Journée d’étude "Dialogue entre collectivités / MDA et associations : co-concevoir les projets au service de la vie associative"

Le RNMA vous invite à participer à sa Journée d’étude nationale à Roanne sur le thème "Dialogue entre collectivités / MDA et associations : co-concevoir les projets au service de la vie associative"

le jeudi 23 juin 2022

Cet évènement est co-organisé avec la ville de Roanne, en partenariat avec Le Ministère de l’Education Nationale (DJEPVA), et s’inscrit dans le cadre de la 55ème édition des Rencontres Nationales du RNMA du 22 au 24 juin.

Thématique :

Dialogue entre collectivités / MDA et associations : co-concevoir les projets au service de la vie associative

Dans de nombreuses villes, comme à Roanne, il existe différents dispositifs, instances ou événements pour favoriser la participation des associations et co-construire tout ou partie de l’action dédiée : Comité de Pilotage de la Vie Associative, Assises de la Vie Associative, Conseils Locaux de la vie Associative, Chartes d’engagements réciproques, Observatoire de l’évaluation des politiques publiques locales....

Plusieurs MDA nourrissent également la conception de leurs projets par le biais de l’implication des associations concernées : évènements inter-associatifs, nouveaux sujets ou formats d’accompagnements…

Cette journée d’étude nationale de Roanne éclaireront les diverses modalités de cette relation entre collectivités et associations, et entre MDA et associations, pour enrichir la palette du soutien au développement de la vie associative.

Tarif et inscription :

Tarif : 50€ net pour la participation à la journée d’étude

Le tarif comprend : les frais de participation, le déjeuner du jeudi midi, les collations ainsi que le dossier participant.

Inscription obligatoire avant le 10 juin 2022