Webconférence "Associations et monde d’après : où en sommes-nous ?"

Suite à l’annulation des Rencontres Nationales de Martigues en décembre dernier, nous vous proposons la reprogrammation des travaux prévus lors de ces rencontres sur le thème du "Développement de la vie associative sur les territoires" sous forme de webinaires le 17 mai.

3 temps ont pu être revus pour un format distanciel : une web-conférence et 2 ateliers (réservés aux membres)

CONTEXTE :

Les bouleversements en œuvre qui affectent la société impactent profondément le monde associatif, dans un fragile équilibre entre menaces et opportunités : mutations de l’engagement, nouveaux modèles de financement de l’intérêt général, restriction des libertés, renfort de la participation citoyenne...

Le choc de l’épidémie de Covid 19 a quant à lui reposé deux questions fondamentales : la place des solidarités dans nos sociétés et le visage du monde auquel nous aspirons demain.

OBJECTIF :

Cette web-conférence s’efforcera de partager un tableau des perspectives auxquelles font face les associations. Une prise de recul nécessaire pour se demander comment les MDA, en prise direct sur les territoires, peuvent-elles accompagner le développement de la vie associative et répondre aux nouveaux enjeux qui se dessinent dans ce monde d’après ?

Pour cela, nous nous appuierons sur les réflexions et les scenarii présentés dans l’ouvrage "Quel monde associatif demain ?" .

Quel monde associatif demain ?

Cet ouvrage issu d’une recherche participative croisant les réflexions entre chercheurs et acteurs associatifs de divers secteurs (culture, défense des droits, éducation populaire, social…) propose un ensemble d’analyses originales pour penser l’avenir du monde associatif.

INTERVENANTS :

Fabienne Orban, administratrice du RNMA et directrice de la Maison des Associations de Strasbourg, accueillera pour en parler :

Marie-Catherine Henry, Coordinatrice du programme de recherche Démocratie et économie plurielles - Collège d’études mondiales (FMSH) et Bruno Lasnier, Délégué National du Mouvement pour l’Economie Solidaire, tous deux co-auteurs de l’ouvrage « Quel monde associatif demain ? », éditions Erès - mai 2021

Carole Orchampt, Déléguée générale du RNMA et Vice-Présidente du Haut Conseil à la Vie Associative (HCVA)

Frédérique PFRUNDER, Déléguée générale du Mouvement associatif

— -

Atelier - Mailler son territoire pour mieux accompagner la vie associative de 10h à11h30 - en visio

Format de type Webinaire avec partage d’expériences, témoignages et mise en discussion

Certaines associations ne se tournent pas naturellement vers une MDA ou un point d’appui pour être accompagnées, parfois pour des raisons de distance géographique, parfois par méconnaissance de leur rôle. Pour y remédier, plusieurs MDA développent des actions avec des acteurs implantés dans les zones mal couvertes, en milieu rural ou dans des quartiers, et inventent pour l’occasion de nouvelles modalités d’action (hors les murs, dispositifs spécifiques). Aussi, certains projets atypiques (informels, ESS...) méritent que la MDA étoffe sa panoplie d’intervention en s’alliant à des partenaires aux savoir-faire complémentaires.

Cet atelier mettra en avant des exemples d’actions pour lesquelles les MDA s’appuient sur le maillage avec d’autres structures du territoire afin d’apporter des solutions à des projets qui sinon resteraient non ou mal accompagnés.

Les participants questionneront ces expériences et enrichiront le sujet de leur propre vécu.

Expériences présentées :

Aurélien Aubry de La Ruche Associative, avec la dynamique de CoopAsso 11

Marie Fouillet pour l’AGLCA, avec la Fabrique des possibles et le point d’appui départemental

Inscription réservée aux membres

Atelier - MDA et universités : quelles relations ? de 10h à11h30 - en visio

Plusieurs MDA se situant sur des villes universitaires déploient des actions en partenariat avec leur université. Ceux-ci peuvent prendre différentes formes : accompagnement des associations étudiantes, bénévolat et stages d’étudiants dans les associations du territoire, lien avec des chercheurs, intervention dans les cursus.

Pourquoi mettre en place ce type de projets ? Comment développer un partenariat avec l’Université ? Quels sont les acteurs du territoire à impliquer ? Quels bénéfices pour le territoire ?

A travers des témoignages de MDA qui feront part de projets menés sur leur territoire, et avec le regard croisé de deux invités, acteurs universitaires, cet atelier permettra d’illustrer différentes formes de lien MDA / université et d’en apprécier les avantages et inconvénients.