Lettre ouverte au Président de la République

Monsieur le Président de la République,

Vous venez d’être réélu dimanche dernier et alors que vous préparez la composition de votre nouveau gouvernement, nous tenions à vous faire part de propositions et de constats concernant la vie associative dans notre pays.

Tout d’abord, quelques éléments sur le poids de ce secteur. Plus de 13 millions de bénévoles renouvellent chaque année leurs engagements, 1 800 000 salariés y exercent leur activité professionnelle, et quelques 25 millions de nos concitoyens pratiquent leurs activités au sein d’associations. Ce secteur représente 113,3 milliards d’euros, soit environ 3,3 % du PIB français.

Durant la pandémie, les associations ont montré, une fois de plus, leur inventivité, et leur capacité d’initiative.

De même qu’actuellement de nombreuses associations locales comme nationales participent activement à l’accueil des réfugiés ukrainiens sur notre territoire (apprentissage du français, accompagnement dans les démarches administratives, dons de vêtements et de produits de première nécessité, etc), participant à faire de la France une terre d’accueil digne de ce nom.

Aussi, au regard de ce que font les associations, de ce qu’elles apportent, de la valeur qu’elles créent sur les territoires, nous vous demandons tout d’abord de leur accorder un Ministère dédié dans votre nouveau gouvernement.

Nous vous interpellons également afin de faire reconnaître la place du secteur associatif et son rôle dans notre société en instaurant dans le dialogue et la concertation, des mesures et des projets de lois qui renforcent sa capacité à mener à bien ses projets et actions. Pour construire le monde de demain et participer au changement, les associations doivent être invitées « aux tables de propositions ».