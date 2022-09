webinaire de présentation de l’observation locale de la vie associative

Collectivités locales, acteurs de l’accompagnement à la vie associative et du développement local...

Vous souhaitez mener une enquête sur votre territoire afin de mieux connaître les associations et leurs besoins ?

Si vous avez un projet d’observation locale de la vie associative, nous vous invitons à participer à notre prochain temps d’échanges et de présentation de la démarche OLVA le 13 octobre de 11h à 12h.

Une nouvelle vague d’enquêtes est en cours de préparation pour 2023 🚀

Si vous souhaitez rejoindre cette dynamique, venez découvrir la démarche et le parcours d’accompagnement proposés lors de ce webinaire de présentation.

Un temps d’échange vous permettra de posez toutes vos questions et de connaître les modalités et le calendrier de la démarche.

­

Ce temps d’échange a pour but de :

présenter succinctement la démarche OLVA,

d’échanger sur votre projet d’observation,

de répondre aux éventuelles questions que vous vous posez.

Le public visé : collectivités locales ou structures d’appui à la vie associative ayant le projet de mener une observation locale de la vie associative.

Dans quel objectif ?

prendre le pouls du monde associatif de votre territoire

disposer de connaissances locales précises et actualisées

appréhender les besoins des associations locales

mesurer l’impact économique et social des associations

­

Le Réseau national des Maisons des associations vous accompagne dans la création d’un observatoire local de la vie associative sur votre territoire en proposant :

des formations sur la méthodologie d’observation locale des associations,

un outillage (guide, logiciel d’enquête…),

des échanges de pratiques avec les autres observatoires participant à cette démarche coordonnée à l’échelle nationale.

­

­Mieux connaître la démarche OLVA

Depuis 2006, le RNMA accompagne la création d’observatoires locaux de la vie associative . En s’appuyant sur une méthodologie d’enquête par questionnaire développée en collaboration avec Viviane Tchernonog (CNRS) cette démarche permet de mieux situer les réalités associatives d’un territoire.

En 2021, le RNMA a initié le lancement d’enquêtes synchronisées sur différents territoires qui rendent aujourd’hui leurs premiers résultats.