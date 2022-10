CESE Autonomie stratégique de l’UE : le CESE demande à la Commission d’accompagner le développement de l’ESS

L’avis « Quelles voies et quels moyens pour une réelle autonomie stratégique de l’Union européenne dans le domaine économique ? » a été adopté le 27 septembre 2022 par le Conseil économique, social et environnemental (CESE). Il demande notamment à la Commission européenne d’accélérer et d’amplifier son plan d’action pour l’économie sociale et solidaire (ESS).

Le projet d’avis sur l’autonomie stratégique de l’Union européenne dans le domaine économique a été présenté le 27 septembre 2022 au Conseil économique, social et environnemental (CESE) par Olivier Mugnier, secrétaire général de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs (FNCC) et membre du groupe de la Coopération et Catherine Lion, du groupe de l’Agriculture.