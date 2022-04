Le mouvement coopératif français appelle les citoyens et citoyennes à participer à la démocratie

Les entreprises coopératives sont par nature attachées à la démocratie, et à l’expression de la citoyenneté. La participation de tous aux processus de décision est l’un des principes fondateurs du projet coopératif.

C’est pourquoi le mouvement coopératif français appelle les citoyens et les citoyennes à pleinement exercer leur droit de vote dimanche 24 avril 2022.

De la démocratie d’entreprise à la citoyenneté

Les sociétaires des 22 600 entreprises coopératives détiennent 30 millions de parts sociales et sont au cœur des décisions. Ils sont entrepreneurs, consommateurs, salariés, citoyens et ont tous un point commun : un projet collectif au service de ses membres, dans le but de répondre à leurs besoins économiques et sociaux. Ils et elles ont choisi un modèle entrepreneurial qui fonde sa gouvernance sur le principe « une personne, une voix » et la démocratie d’entreprise.

Attachées aux valeurs de la République et reposant depuis plus de cent cinquante ans sur un idéal européen fort, les entreprises coopératives s’appuient sur des valeurs humanistes, de Liberté et de Solidarité. En conséquence, nous appelons les citoyens et les citoyennes français.es à manifester leur volonté de préserver la paix et de « faire société ensemble ».