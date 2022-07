Assemblée générale 2022 de Coop FR et publication du rapport d’activité 2021

Les membres de Coop FR se sont réunis le 23 juin 2022 en assemblée générale, en semi-présentiel.

Coop FR a mené de nombreuses actions en dépit du contexte encore marqué par la crise Covid-19. Une large part des activités a porté sur la préparation d’outils de communication. Trois vidéos d’animation, toujours très bien accueillies, ont été diffusées et d’importants chantiers pour la publication début 2022 du Panorama des entreprises coopératives, Top 100, étude comparative des Tops 100 mondiaux et autres supports de communication ont été menés. Jean-Louis Bancel, président de Coop FR, a salué la qualité de ces ressources qui nous permettent une meilleure visibilité, notamment auprès des nouveaux députés et membres du Gouvernement.

Le sujet de l’égalité femmes-hommes a aussi été au cœur des activités de Coop FR en 2021, avec la nomination de cinq ambassadrices de la parité, dont la secrétaire générale de Coop FR, par la Sécrétaire d’Etat à l’économie sociale, solidaire et responsable, et une forte contribution de Coop FR à l’écriture du rapport triennal sur l’égalité femmes-hommes dans l’ESS, adopté par le Conseil supérieur de l’ESS en octobre.