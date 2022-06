Le mouvement coopératif, une influence mondiale !

La petite coopérative qui irrigue l’économie de son village en est-elle toujours consciente ? Elle appartient à un réseau bien plus large, national, européen et même mondial ! Elle constitue une pièce du vaste mouvement des coopératives qui réunit sur la planète un milliard de personnes membres de trois millions de coopératives. Un réseau impressionnant qui est de nature à porter l’espoir d’une société plus juste où globalisation pourrait rimer avec solidarité et coopération.

Cette histoire internationale commence véritablement en 1895 lorsqu’est créée à Londres l’Alliance coopérative internationale. Cette naissance avait été préparée pendant une dizaine d’années par de nombreux échanges en particulier entre coopérateurs anglais et français. Aujourd’hui, l’ACI compte 318 organisations de 112 pays, de tous les secteurs de l’économie. Cependant, le poids de chaque nation dans le paysage coopératif mondial est très variable. Fruit de son histoire et de la place considérable de ses secteurs commercial, agro-alimentaire et bancaire, la coopération française constitue un poids lourd mondial. Parmi les 100 plus grosses entreprises coopératives du monde, la France se taille la part du lion avec 25 % de leur chiffre d’affaires global (et 36,6 % du top 100 européen). En termes d’emplois, elle arrive en seconde position avec plus de 600 000 salariés du top 100 mondial, juste après l’Allemagne (850 000 salariés).