Au revoir Madame Demoustier. Triste nouvelle pour l’ESS cette semaine

Je ne peux pas commencer cet éditorial sans adresser mes pensées aux proches de Danièle Demoustier, grande universitaire, grande chercheuse et militante de l’ESS depuis longtemps. Son décès a suscité une vague d’émotions parmi les acteurs et dirigeants de l’ESS tant son travail était riche d’apports et d’intérêts. Même si mon approche n’est pas universitaire ou de recherche, elle apparaît dans plusieurs articles car elle était autant dans les théories que dans les pratiques. Et puis Danièle Demoustier, je la lisais encore plus dans la RECMA, revue de recherche pour laquelle j’effectue une sous-traitance discrète, mais qui me permet de me régaler des écrits des chercheurs. Au revoir Mme Demoustier, merci pour votre travail et pensées solidaires à vos proches.

Autre tristesse cette semaine, complètement différente, le séisme en Turquie et Syrie. Images effroyables dans les médias, plusieurs villes rasées de la surface, des dizaines de milliers de personnes dans la détresse. Les secours se sont mis en marche immédiatement et les ONG ont rapidement fait appels aux dons et communications sur les actions à mettre en place. La générosité s’est mise en marche, qu’elle soit au niveau de l’individu, de l’entreprise ou de l’Etat, on saluera la réactivité et la solidarité qui se mettent en place dans ce genre de situation. Remerciements aux ONG pour leur travail présent et à venir.

J’en parlais la semaine dernière, les réactions ont continué : le rachat d’ORPEA par l’Etat à travers des acteurs comme la MAIF ou la Caisse des Dépôts provoquent des remous chez les acteurs de l’aide à la personne ou des établissements d’accueil. Pourquoi ce groupe pointé du doigt serait aidé alors que les établissements vertueux ne le sont pas plus et doivent continuer à faire bien sans moyens supplémentaires ? Le débat pourrait être long, mais l’AD-PA réagitde nouveau et d’autres arrivent dans les jours qui viennent. "Que l’effort consentit au nom des personnes âgées et du personnel soit mis également sur les autres acteurs" est en substance la demande exprimée.

On peut reconnaître l’avancée d’une société au respect qu’elle donne à ses "anciens", mais aussi à ses "plus jeunes". La loi Taquet (Du nom d’Adrien Taquet, son porteur) prévoyait un meilleur accueil et une meilleure protection des enfants en danger, étrangers ou non, isolés ou non. Un an après sa loi, suscitant beaucoup d’espoir dans le secteur, les ONG et associations de protection de l’enfance se rappellent à l’ancien secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles et de sa loi. Sa loi promettait des moyens, des dispositifs pour régler des situations d’errance ou de souffrance, les associations constatent que ce n’est pas encore le cas et appellent la France à prendre des mesures fortes, pour ne pas subir de nouveau, les critiques des instances européennes sur nos dispositifs de protection, comme l’année dernière.

Terminons par une note positive, quand même, avec le bilan 2022 des SCOP et SCIC. Autant que l’inflation, +4% de progression pour ce statut différent de gouvernance des entreprises, mettant au cœur les individus qui produisent et qui dirigent. La création n’a d’intérêt que si il y a pérennité, ce qui est également le cas. Félicitations donc aux coopérateurs ayant choisi cette voie du partage et de la coopération, de l’égalité et de la démocratie.

D’ailleurs, en parlant de SCOP, vous avez été plusieurs à me remonter des avis sur la prochaine version du site dont je parlais la semaine dernière. La finalisation est proche et la SCOP qui m’a accompagnée avec talent et proximité s’appelle ACCOLADE. N’hésitez pas à les contacter.

Bonne lecture,

Bonne semaine

Guillaume