Attractivité des métiers du médico-social : la Fondation de Rothschild ouvre des appartements pour étudiants

Alors que les métiers de la filière du médico-social connaissent une crise de recrutement, la Fondation de Rothschild a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice afin de les rendre plus attractifs et d’encourager les vocations.

Elle ouvrira prochainement, fin mars, 4 appartements destinés à des étudiants dans ce domaine, notamment des étudiants en 2e année d’ergothérapie ou de kinésithérapie.

Dans le cadre d’un contrat logement, aucun loyer ne sera demandé aux étudiants.

En échange, ils seront sollicités pour effectuer environ 12h de travail par semaine au sein de l’établissement, en rendant des services auprès des personnes âgées tels que lors d’activités ou en aide de nuit. En plus de bénéficier d’un avantage très significatif, les étudiants développeront ainsi une première expérience au sein d’un établissement accueillant des personnes âgées.

Ces appartements seront situés dans une aile autonome de la Maison de Retraite et de Gériatrie de la Fondation de Rothschild, rue de Picpus, dans le 12e arrondissement de Paris. Les 4 étudiants vivront en colocation – partageant la cuisine et la buanderie – mais chacun disposera d’une grande chambre équipée, de sa salle d’eau et de ses propres sanitaires.