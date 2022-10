Colloque "Le placement à domicile : une innovation éducative paradoxale ?"

Le placement à domicile : une innovation éducative paradoxale ?

Jeudi 30 mars 2023 de 9h à 16h30 - Paris 12e

­La fondation Droit d’Enfance organise un colloque le 30 mars 2023 dans le 12e arrondissement de Paris.

Celui-ci portera sur le thème du travail avec les familles en protection de l’enfance et plus particulièrement sur le placement à domicile. Dispositif relativement récent, celui-ci soulève de nombreuses questions pour les éducateurs, les familles et les élus mais reste relativement absent du débat public. À l’occasion de cette journée, Droit d’Enfance souhaite donc mettre la lumière sur cette mesure de placement en donnant la parole à des professionnels de la protection de l’enfance, du droit et des sciences humaines.

Le programme de cette journée et les intervenants qui l’animeront seront dévoilés très prochainement. Un lien pour s’y inscrire sera envoyé par la même occasion, ce colloque étant accessible uniquement avec un billet électronique.

