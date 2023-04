Loi « Bien Vieillir » à l'Assemblée Nationale : la Fondation de Rothschild ouvre un appartement partagé pour séniors

Publié le 12 avril 2023

La loi « Bien vieillir » visant à répondre au défi du vieillissement, de la dépendance et contre l’isolement des aînés sera discutée aujourd’hui à l’Assemblée Nationale. La Fondation de Rothschild, pionnière notamment sur ces questions, va ouvrir d’ici quelques jours une alternative à l’appartement personnel et la structure collective : celle de l’habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale (API) pour personnes âgées. Lorsqu’elles tombent malades ou commencent à perdre en autonomie, leur maintien (...)