Proposition de loi "pour bâtir la société du bien vieillir" : des ambitions et du concret pour ne pas décevoir

Publié le 12 avril 2023

Les débats sur la proposition de loi « pour bâtir la société du bien vieillir » s’ouvre aujourd’hui à l’Assemblée nationale. Pour ne pas générer davantage de déceptions dans un secteur en grande difficulté, cette loi doit être résolument centrée sur le respect des droits et proposer des réponses concrètes aux personnes âgées, familles et professionnels. Qu’est-ce qui concrètement peut améliorer conditions de vie et de travail ? A minima, l’AD-PA attend des mesures législatives pour lutter contre l’âgisme et (...)