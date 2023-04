Bâtir la société du bien vieillir : où est la grande loi ?

Publié le 6 avril 2023

Lundi 3 avril, la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale a entamé l’examen de la proposition de loi des groupes Renaissance et Horizons pour bâtir la société du bien vieillir en France. L’Unccas, dont le Congrès se tenait les 28 et 29 mars à Bourges, regrette ce nouveau rendez-vous législatif manqué avec une proposition de loi qui manque d’ambition. Lors de notre Congrès, les élus ont unanimement rappelé la profusion de rapports et de préconisations aussi complémentaires que réalistes (...)