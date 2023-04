Une proposition de loi « Bien Vieillir » décevante sans concret

Publié le 18 avril 2023

L’association nationale Citoyennage regroupe les personnes âgées accompagnées en établissement et à domicile soucieuses de faire entendre leurs voix et ne peut donc pour l’heure se satisfaire de la proposition de loi « Bien Vieillir » discutée cette semaine au parlement. Mettre à la discussion de la représentation nationale un projet en faveur des personnes âgées, porter attention à la liberté de recevoir des visites et à la nécessité du maintien des liens sociaux comme pour tout citoyen ou encore adopter (...)