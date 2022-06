« 40 ans d’accompagnement des jeunes par les Missions Locales »

Pratiques d’accompagnement, métier de conseiller, dispositifs, politiques publiques, … ou la gestion permanente du changement en Mission Locale. Nicolas Farvaque souhaite un bel anniversaire aux Missions Locales en livrant sa réflexion sur leurs actions avec les jeunes depuis 40 ans dans un article en ligne sur le site dédié.

Nicolas Farvaque est directeur du pôle Recherche et études du cabinet Orseu. Il a notamment étudié les partenariats entre employeurs et Missions Locales et leurs impacts sur les parcours des jeunes (emplois d’avenir). Il est également intervenu lors des Journées professionnelles 2021 des directrices et directeurs de Missions Locales.