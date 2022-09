Uber Eats : Les livreurs mis directement à la porte​

C’est un scandale à bas bruit qui a pris sa source en plein cœur de l’été et continue à se dérouler actuellement sans réaction du gouvernement : en quelques semaines, la société Uber Eats a déconnecté plus de 3000 livreurs à vélo sans préavis ni aucune explication préalable.

Ainsi, du jour au lendemain, des travailleurs majoritairement précaires, qui ont assuré la livraison de repas pour des millions de concitoyens pendant les confinements successifs, ont été privés de leur activité principale.

Depuis plusieurs années la CFDT et Union-Indépendants défendent et œuvrent pour améliorer la situation des travailleurs livreurs à vélo qui exercent leur métier dans un cadre si précaire qu’il ne leur offre aucune protection en cas d’accident du travail et aucun moyen de contester les décisions de leur donneur d’ordre. Pour les travailleurs sans papiers qui n’ont d’autre choix que de travailler sous alias pour survivre, la CFDT et Union-Indépendants demandent un réexamen de leur situation en considérant que l’activité exercée sous statut indépendant, comme pour les salariés, doit conduire aux mêmes droits.

Uber Eats jette ainsi violemment des milliers de personnes dans une extrême précarité. La CFDT et Union-Indépendants le dénoncent et ne laisseront pas faire : elles demandent des explications sur les motifs de cette décision inacceptable et que le gouvernement fasse la lumière sur ces déconnexions massives. La CFDT et Union-Indépendants exigent de l’Etat et de l’ARPE une réunion d’urgence pour traiter de cette question.