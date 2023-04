Qualité de l’accueil des jeunes enfants : Un enjeu sociétal exigeant des réformes ambitieuses et une régulation du secteur

Publié le 19 avril 2023

Le rapport de l’IGAS, publié le 11 avril, met en lumière les difficultés multiples d’un système affectant la qualité de l’accueil des jeunes enfants et pouvant générer des situations de maltraitance inacceptables. L’Uniopss appelle le gouvernement à agir sur plusieurs aspects et à ne pas laisser la logique quantitative d’accroissement de l’offre primer sur les exigences relatives à la qualité. Le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées a rendu public le 11 avril le rapport de (...)