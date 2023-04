Petite Enfance : suite au rapport de l’IGAS, Hexopée demande des mesures fortes en faveur des salariés des EAJE

Publié le 24 avril 2023

Mardi 11 avril, l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) a rendu public son rapport, commandé par le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, JeanChristophe Combe, sur la « qualité de l’accueil et prévention de la maltraitance dans les crèches ». L’IGAS rapporte factuellement et analyse tant des dysfonctionnements et situations inadmissibles que des accueils de grande qualité. Ce rapport, qui pointe une qualité d’accueil “très disparate” des jeunes enfants entre les (...)