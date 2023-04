Rapport de l’IGAS : la qualité d’accueil dans nos crèches doit être une priorité

Publié le 18 avril 2023

La Mutualité Française se félicite du rapport de l’IGAS qui comporte des recommandations dont le secteur et les pouvoirs publics vont devoir se saisir pour remettre au centre l’intérêt et le bien-être de l’enfant. Parmi les 39 recommandations, la Mutualité Française encourage une profonde révision des modèles de financement des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et un développement des moyens pour la formation et les salaires. Les structures d’accueil doivent être reconnues comme des lieux de (...)