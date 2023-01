Pour atteindre les objectifs fixés par la loi Rixain, changeons l’image du pouvoir !

Partenaire de Sociétal, Mazars en France publie chaque mois un article dans l’espace Blog de Sociétal. À cette occasion, les meilleurs experts du leader international d’origine française de l’audit, de la fiscalité et conseil offrent à nos lecteurs des décryptages et analyses en lien avec les thèmes du média économique de l’Institut de l’Entreprise.

En ce début d’année 2023, Marie-Christine Maheas traite le thème de la gouvernance et la mixité en entreprise. La directrice du centre pour la diversité et l’inclusion chez Mazars en France nous recommande de changer de paradigme sur le pouvoir, plus précisément sur la "façon dont il s’exerce" de la part des directions d’entreprise et dont celles-ci "l’incarnent et communiquent à son sujet". Deux impératifs pour accélérer l’application de la loi Rixain du 24 décembre 2021 qui comporte plusieurs mesures visant à une plus grande égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises.

Certaines entreprises rencontrent des difficultés d’application des différentes mesures de la loi Rixain, texte visant notamment à rendre plus mixtes les instances dirigeantes des entreprises. Les objectifs fixés par la réglementation s’annoncent d’autant plus difficiles à atteindre que les organisations observent actuellement une montée en puissance du phénomène d’« opting-out »[1] , ces femmes éligibles aux fonctions exécutives qui choisissent de ne pas candidater à certains postes stratégiques. Et si l’image du pouvoir avait un rôle majeur à jouer dans son attractivité auprès des femmes ?