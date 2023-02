Portons la voix des étudiant.e.s ! La Consultation Nationale Etudiante : ça continue !

Nous avons décidé d’allonger la période de la consultation - initialement prévue jusqu’au 20 février. L’objectif premier de la Consultation Nationale Étudiante est d’être la plus représentative de l’opinion du monde étudiant. Allonger la diffusion du questionnaire jusqu’au 19 mars nous permettra de toucher des étudiant.e.s aux profils variés (toutes filières et niveaux d’études confondus).

Face à l’allongement de diffusion, l’objectif est double : il s’agit à la fois d’augmenter le nombre de répondant.e.s mais également de permettre un ciblage plus précis pour les établissements - grâce à un panel de répondant.e.s bien plus divers.

Des résultats personnalisés et localisés pourront être disponibles pour vous si vous effectuez une demande de devis au RESES. Ces résultats personnalisés permettront à votre établissement de mieux connaître sa population étudiante sur les enjeux écologiques et solidaires, et par conséquent d’avoir des informations essentielles qui permettront de prendre des orientations concrètes et efficaces.

­