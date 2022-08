Plénière du CRPA "Sorties de détention, quelles insertions ?"

Les délégué•es, Virginie et moi-même avons le plaisir d’inviter toutes les personnes accueillies accompagnées qui seraient intéressées par la plénière du CRPA qui se déroule :

Le Jeudi 15 Septembre 2022 De 9h30 à 16h30

A la Grange de Bétailhe d’Artigues-près-Bordeaux

Thématique : la sortie détention, accès aux droits et insertion

Nous travaillerons sur la thématique des personnes sortantes de prison et chercherons ensemble des pistes pour favoriser leurs accès aux droits et leur réinsertion.

Nous vous invitons à inscrire les personnes que vous accompagnez et qui fréquentent vos établissements, dès maintenant.

Le programme ?

Le CRPA, qu’est-ce que c’est ?

La plénière est un lieu de parole pour les personnes accueillies accompagnées. Ce temps de participation est un moment de réflexion et d’amélioration de leur accompagnement qui pourra notamment conduire à évaluer et faire évoluer les politiques publiques. Les recommandations, réalisées par thématiques, contribuent également à constituer un plaidoyer commun avec les 13 régions de France et Outre-mer. Ces recommandations représentent surtout la parole des personnes directement concernées par ces thématiques.