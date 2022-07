Pétition sur la crise des métiers de l’humain - Déjà plus de 900 signatures

Pour continuer d’accompagner, les plus vulnérables, il est temps d’agir ! Dans un contexte marqué par une pénurie des métiers de l’humain, le réseau Uniopss-Uriopss a lancé il y a trois jours une pétition interpellant le président de la République, le gouvernement et les parlementaires nouvellement élus. Cette pétition a déjà recueilli plus de 900 signatures.

Alors que les acteurs de la solidarité se mobilisent de nouveau sur les territoires autour de la crise qui touche les métiers du soin et de l’accompagnement, le réseau Uniopss-Uriopss souhaite interpeller fortement les pouvoirs publics à travers une pétition.

Il est en effet capital de prendre rapidement des mesures permettant de conjuguer la reconnaissance et l’investissement des salariés et la promotion de l’accompagnement de chaque usager.

Il y a d’autant plus urgence à donner des signes forts, en cette période estivale qui risque d’être particulièrement critique pour les établissements accueillant des personnes vulnérables et fragiles, déjà confrontés tout au long de l’année à une pénurie croissante de personnels…