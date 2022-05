34e Congrès de l’Uniopss les 13 et 14 mai 2022

Rennes (Couvent des Jacobins)

Un temps fort de mobilisation et d’interpellation à l’heure d’un nouveau quinquennat !

Acteurs du monde associatif et de l’ESS, experts, chercheurs, personnes accompagnées, représentants des pouvoirs publics… se retrouveront à Rennes les 13 et 14 mai prochains, pour participer au 34e Congrès de l’Uniopss. Organisé avec le concours de l’Uriopss Bretagne, cet événement, qui aura lieu quelques semaines avant les élections législatives, permettra de débattre des défis du nouveau quinquennat et de peser sur les réformes à venir.

Temps fort de la vie associative de notre secteur, le 34e Congrès de l’Uniopss sera l’occasion de prendre la parole et de démontrer la force collective des acteurs associatifs de santé et de solidarité.

« Aujourd’hui, les associations construisent demain… Parlons-en ! » ce Congrès, programmé les 13 et 14 mai à Rennes, aura pour fil rouge la promotion des associations comme actrices de la construction d’un projet solidaire ambitieux, permettant de répondre aux grands défis actuels : environnementaux, sociaux et citoyens.

Tables rondes, regards croisés, ateliers-débats et forums-découverte ponctueront cet événement., avec la présence d’intervenants de renom parmi lesquels : Gilles de Margerie, Commissaire général de France Stratégie, Anne Salmon, philosophe et sociologue, Florence Jany-Catrice, professeure d’économie à l’université de Lille, Thomas Lesueur, Commissaire général au développement durable, Laurent Chambaud, directeur de l’École des hautes études en santé publique...

A signaler, le vendredi 13 mai à 16h45, une conférence-débat grand public sur un sujet particulièrement en phase avec l’actualité : « L’économie, l’écologie et le social sont-ils faits pour vivre ensemble ? Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT et initiateur du Pacte du pouvoir de vivre, Stéphane Le Teuff, président de la Fédération française du bâtiment Bretagne et Timothée Duverger, maitre de conférences associé à Sciences Po Bordeaux, responsable de la Chaire « Territoires de l’ESS », confronteront leurs points de vue.