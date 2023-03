Partage de la valeur : la CGT n’est pas signataire de l’Accord National Interprofessionnel

Publié le 9 mars 2023

La négociation interprofessionnelle relative au partage de la valeur, ouverte dans le cadre de l’article L1 du Code du Travail, s’est achevée le 10 février dernier. La CGT s’est engagée dans cette négociation pour que soit traitée la question fondamentale du salaire et, de surcroît, du salaire socialisé. La forte inflation subie par les salariés.es, depuis plus d’un an et qui va persister notamment sur les produits essentiels (encore +10% annoncés par la grande distribution pour début mars), nécessite (...)