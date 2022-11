Lettre ouverte « Monsieur le Président, aucun festival ne doit être annulé en 2024 »

LUFISC est signataire de la Lettre ouverte au Président de la République, rédigée à l’initiative de la FNCC (Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture), et signée par de nombreuses associations d’élus, syndicats et organisations professionnelles du monde de la culture, pour le maintien des événements culturels pendant les Jeux olympiques de 2024.

« Monsieur le Président de la République,

2024 sera l’année où la France accueillera les Jeux olympiques et paralympiques (JOP). Ce sera l’occasion pour des millions de visiteurs de venir découvrir notre pays. Ce sera aussi un moment où la France, regardée par le monde entier, doit renvoyer son plus beau visage, celui d’une nation possédant une histoire incomparable et en même temps totalement ancrée dans l’époque. Ce lien entre le passé, le présent et l’avenir, c’est d’abord notre richesse culturelle qui le permet.

Or depuis quelques jours, nous sommes extrêmement inquiets, car la culture est en passe d’être la grande oubliée de ce beau tableau. En effet, le ministre de l’Intérieur a demandé « le report de certains festivals » de l’été 2024 et sa collègue ministre de la Culture a parlé de « certaines annulations si des solutions ne sont pas trouvées ».