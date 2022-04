Les coopératives engagées pour la qualité du logement de demain

L’Appel à Manifestation d’Intérêt “Engagés pour la qualité du logement de demain” a été lancé par la ministre de la Culture et la ministre chargée du Logement, le 14 octobre 2021, à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.

Ce jour-là, les témoignages et expériences des architectes sur le modèle des coopératives d’habitants, ainsi que la convergence des idées et des pistes de solutions ouvertes pour démultiplier ces projets d’habitat nous ont rassuré·es.

Nous avons pu entendre que nous étions « entrés dans le droit commun » !

La Fédération Habicoop a ensuite accompagné les candidatures de 4 coopératives, toutes lauréates du sceau de l’excellence. Parmi elles, Coop Étoile et Le 23 à Anères font partie des 20 projets qui bénéficieront des apports d’un incubateur : expertises complémentaires, conseils de juristes, appui financier en études et ingénierie par la Caisse des dépôts…

De quoi accélérer nos démarches de plaidoyer menées depuis quelques mois auprès des institutions.

À noter également que 2 autres coopératives d’habitants à Lodève et à Volx font partie des 97 lauréats du sceau de l’excellence.