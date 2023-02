Le bio en baisse : simple ralentissement ou véritable décrochage  ?

Alors que le bio traverse une période difficile, Terra Nova a cherché à comprendre quelles étaient les causes de cette baisse de consommation. Dans ce rapport, nous formulons des propositions pour que le bio retrouve sa place de filière exigeante répondant aux enjeux de la transition et aux attentes des consommateurs.

La qualité de l’alimentation est une préoccupation grandissante des Français, qui accordent de plus en plus d’attention au contenu de leur assiette. Signe de ces évolutions, une part croissante des ménages consomment des produits alimentaires bio quotidiennement (15% en 2021 contre 13% en 2020).

Toutefois, alors que le marché du bio a connu une forte croissance ces dernières années, avec une consommation multipliée par 3,5 en 10 ans, la dynamique s’essouffle en 2021 et 2022. Les chiffres de l’Agence Bio, publiés en juin 2022, annoncent une baisse du chiffre d’affaires du secteur de 1,3% en 2021. Cette tendance se confirme au premier semestre 2022. Selon l’institut d’études spécialisé IRI, entre janvier et fin août 2022, le volume des ventes de produits bio a baissé de 7,6% dans la grande distribution, alors que la baisse se limite à 2,4 % pour les produits non bio.