Agriculteurs, producteurs, transformateurs, distributeurs… participez à la 23ème édition du Printemps BIO ! L’événement national qui met en lumière l’agriculture biologique, son mode de production, de transformation et tous ses acteurs.

­

­Du 22 mai au 20 juin 2022, acteurs du bio, donnez rendez-vous au plus grand nombre pour leur faire découvrir les engagements fondamentaux de l’agriculture biologique, et leur faire plaisir à travers la dégustation de vos produits bio français, locaux, de saison et équitables.

Que vous soyez producteurs, transformateurs, distributeurs, certifiés ou en conversion, ainsi que parties prenantes du secteur de l’agriculture biologique : collectivités, associations, entreprises, administrations, établissements scolaires, étudiants… Mobilisez vous pour informer tous les publics et échanger sur les valeurs et principes du bio !

Pourquoi participer ?

sensibiliser et informer sur l’agriculture biologique, un mode de production et de transformation respectueux de l’environnement, du bien-être animal et de la biodiversité ;

faire découvrir la grande variété des produits bio ;

favoriser les échanges et les rencontres avec les acteurs de l’agriculture biologique.

Comment participer ?

Une grande diversité d’animation possibles…

Des portes ouvertes dans les exploitations agricoles et les entreprises bio ;

Des animations ou mises en avant des produits bio sur les lieux de vente ;

Des actions de sensibilisation en milieu scolaire, péri-scolaire ou universitaire ;

Des repas bio en restauration collective et commerciale ;

Des ateliers jardinage, cuisine bio, des dégustations ;

Des conférences et expositions ;

Des animations destinées à un public professionnel (visites techniques, conférences...).

Le Printemps BIO est une campagne nationale coordonnée par l’Agence BIO. Les relais régionaux dans les territoires coordonnent et développent également des opérations avec les acteurs locaux.

L’événement fera l’objet d’une forte médiatisation pour informer le grand public et renforcer la mobilisation professionnelle autour de ce grand moment d’impulsion nationale.