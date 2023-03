Big Banque, Big Banque, Big Banque…

Ces mots résonnent encore comme l’événement marquant de l’année 2022 pour la Nef, et pour la finance éthique en France : notre coopérative a réalisé cette année une demande officielle aux autorités pour devenir autonome de tout groupe bancaire, et ainsi créer la première, et la seule, banque éthique indépendante en France. Un moment historique qui trouvera, on l’espère, sa conclusion courant 2023. Et pour accompagner cet événement, nous avons mené une campagne de levée de fonds d’importance, couronnée de succès, en fin d’année dernière. La dynamique enclenchée par le mouvement du Big Banque va se poursuivre jusqu’à l’obtention du fameux “sésame” (l’agrément bancaire), et même après. Notre monde, notre société, les citoyens, les entrepreneurs, ont besoin d’avoir à leur côté une alternative crédible au système bancaire actuel, un contre-feu aux folies de la finance déréglementée.

Grâce à vous, et avec vous, c’est ce que la Nef souhaite proposer.

Bonne année 2023 !

Ivan Chaleil, directeur commercial et membre du directoire