IéS et la Banque Alternative Suisse, deux acteurs de la finance solidaire, rejoignent le capital de la Nef

En 2021, 1 200 nouveaux sociétaires ont rejoint notre coopérative. Le capital de la Nef reste détenu, à plus de 80%, par des particuliers mais de nombreuses structures (associations, ONG, entreprises…) font également le choix de soutenir notre projet en prenant des parts sociales.

Lumière sur IèS et la BAS, 2 acteurs de la finance solidaire ayant récemment investi au capital de la Nef.

Des partenaires historiques de la Nef devenus sociétaires

Au premier regard, Initiatives pour une économie solidaire (IéS) et la Banque Alternative Suisse (BAS) n’ont pas grand chose en commun, la première œuvre en Occitanie alors que la seconde est basée en Suisse. Et pourtant, la BAS et IéS sont deux acteurs de la Finance solidaire, qui permettent aux citoyens de donner du sens à leur argent et offrent des solutions de financement aux structures de l’économie sociale et solidaire.

Nous partageons les mêmes valeurs et la même vision de l’impact positif que doit avoir la finance en proposant des outils financiers innovants aux citoyens et aux entreprises. Aussi, nous sommes très fiers de l’engagement de ces 2 partenaires historiques auprès de notre coopérative.