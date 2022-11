1M€ levés en 15 jours pour une banque éthique et indépendante !

Voilà 2 semaines que notre campagne BIG BANQUE est lancée. Grâce au formidable soutien de nos sociétaires, clients et partenaires nous avons déjà atteint plus d’1 million d’euros de collecte de capital ! Merci à toutes celles et ceux qui ont rejoint le mouvement !

Une levée de fonds citoyenne pour transformer le paysage bancaire français

Cette levée de fonds vise à soutenir notre dernière demande d’agrément auprès de la Banque de France : un agrément qui permettrait à notre coopérative d’exercer son activité indépendamment de tout groupe bancaire et de développer une offre de services plus complète (ex : une carte bancaire aux professionnels, un compte carte aux particuliers…). Notre ambition : proposer aux français.es une vraie alternative éthique, citoyenne et écologique aux banques traditionnelles.

Déjà de nombreux soutiens et plus d’1 millions d’euros levés

Après 2 semaines :

+ de 1000 souscripteurs

+ de 1 M€ levés