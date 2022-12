Une belle fin d’année 2022 pour le BIG BANQUE

Avec un objectif intermédiaire de 7 M€ visé pour le 31/12/22 et déjà plus de 6.3 M€ atteints au 20/12/2022, nous sommes en bon chemin dans notre épopée du BIG BANQUE !

Parallèlement, notre dossier de demande d’agrément est actuellement entre les mains de la BCE (Banque Centrale Européenne) et nous sommes encore en train d’échanger avec l’ACPR (l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution) pour avancer notre demande.

Pour rappel, nous avons déposé ce dossier en juin et celui-ci nous permettra, s’il est accepté, de changer notre agrément bancaire et ainsi devenir la première banque éthique indépendante de France. Nous pourrons ainsi développer notre activité et nos offres, sans être attaché à un grand groupe bancaire.