Enfin une banque éthique indépendante en France

Nouvelle étape historique pour notre coopérative bancaire : lors de notre dernière assemblée générale, nos sociétaires ont voté “pour” le projet ambitieux de la Nef de devenir la 1ere banque éthique indépendante en France.

Un modèle de banque éthique indispensable pour faire face aux défis écologiques et sociaux

L’urgence climatique et sociale est de plus en plus pressante. La finance, la banque doivent être à la hauteur des enjeux… mais malheureusement, le secteur reste principalement animé par la recherche de profit et par une vision très court termiste, voire destructrice. Nous croyons qu’il est nécessaire d’alerter, dénoncer, interpeller pour faire changer la finance de l’intérieur…mais nous croyons surtout qu’une vraie alternative éthique et citoyenne est une solution.