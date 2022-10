Première banque éthique indépendante en France : on avance !

L’envoi de notre dossier à la Banque de France

Le 30 juin, nous avons envoyé notre demande de transformation d’agrément à la Banque de France, ou plus précisément à l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Cette demande de transformation, si elle est acceptée, nous permettra de changer de statut et de pratiquer nos activités bancaires, sans lien avec les grands groupes bancaires systémiques. Ce sera un premier pas pour devenir la première banque éthique indépendante en France.

Place à la mobilisation citoyenne !

Nous entrons désormais dans une phase d’échanges avec l’ACPR pour compléter notre dossier en fonction de leurs demandes.

Une augmentation significative du capital de notre coopérative est indispensable à notre projet et nous allons très prochainement lancer une mobilisation inédite dans l’histoire de la Nef ! Nous appellerons tous les acteurs de la coopérative (salariés, partenaires, sociétaires, clients) mais aussi tous les citoyens et organisations prêts à s’engager pour la création de la première banque éthique française à rejoindre notre levée de fonds.