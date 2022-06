Finance solidaire : plus de 3,1 millions d’euros versés en 2021 aux associations partenaires du Crédit Coopératif

+ 20 %1 : c’est l’augmentation des dons issus des produits de finance solidaire du Crédit Coopératif par rapport à 2020. Ainsi, 3,1 millions d’euros ont été distribués à 54 associations et fondations pour 2021. Ce montant représente 53%2 des dons de la finance solidaire versés en France en 2021. Le Crédit Coopératif conserve ainsi sa position de leader des produits de partage.

Un coup de pouce significatif pour les acteurs associatifs, plus que jamais mobilisés face aux difficultés humanitaires, sociales et environnementales actuelles.

Des citoyens acteurs de la solidarité et engagés : les dons de la carte Agir s’envolent

Les micro-dons générés à chaque retrait ou paiement avec la carte Agir, la carte bancaire solidaire du Crédit Coopératif, ont connu une progression de + 21 % par rapport à 2020. Près de 862 000 euros ont donc été reversés aux associations bénéficiaires.

Avec le livret Agir, 50% des intérêts3 sont donnés à l’association choisie par le client. Produit phare de la finance de partage en France, ce livret a permis de verser plus de 1,4 million d’euros. Au global, les épargnants ont été plus nombreux à choisir un produit d’épargne de partage du Crédit Coopératif et les encours, argent déposé par les clients, des livrets de partage bancaires ont continué d’augmenter significativement (+ 14 %).

Le CCFD-Terre Solidaire, premier bénéficiaire des dons réalisés en 2021

Parmi les 54 associations bénéficiaires, le CCFD-Terre solidaire est l’association ayant obtenu le plus de dons des épargnants du Crédit Coopératif (620 000 euros). L’association agit aux côtés des populations les plus vulnérables contre toutes les formes d’injustices, et en premier lieu, de ne pas souffrir de la faim. Elle devance Terre et Humanisme (374 000 euros) et Habitat et Humanisme (298 000 euros).

Cette dotation exceptionnelle au profit des actions du CCFD-Terre solidaire s’explique par la bonne performance du fonds commun de placement (FCP) Faim et Développement4 géré par Ecofi, société de gestion du Crédit Coopératif. Il s’agit du premier FCP de partage en France créé en 1983 par le Crédit Coopératif et le CCFD-Terre Solidaire.

« Nous sommes de plus en plus nombreux à croire en l’efficacité de la finance solidaire ! Pour 2021, l’augmentation significative des dons issus de l’épargne solidaire le prouve »

comme l’explique Nathalie Klopfenstein, directrice administrative et financière du CCFD-Terre Solidaire.

Rendez-vous en 2023 pour célébrer les 40 ans de partenariat entre la banque et l’association, et d’engagement du Crédit Coopératif en faveur de la finance au service du bien commun.

2022 : la Fondation WWF France rejoint la liste des bénéficiaires des dons de la carte et du livret Agir

Les clients détenteur d’une carte et/ou d’un livret Agir pourront désormais choisir de verser leur don à WWF.

« Nous sommes heureux d’étendre notre partenariat avec le Crédit Coopératif en devenant également bénéficiaire des cartes et des livrets Agir. L’engagement de leurs clients et les valeurs de la banque sont tout à fait en accord avec les combats menés par la Fondation en faveur de la planète »

précise Benoît Duchier, directeur de la générosité du public de WWF France.

« Ces chiffres confirment la prise de conscience des Français du pouvoir de l’argent pour changer le monde », explique Benoît Catel, directeur général du Crédit Coopératif. En effet, 4 Français sur 10 estiment que l’argent est un moyen de changer le monde selon l’observatoire du sens de l’argent de l’institut Viavoice. « Je remercie nos clients qui contribuent à ces dons en faveur d’associations dont les causes nous tiennent à cœur. Et j’ai le plaisir d’annoncer que, pour répondre aux attentes de nos clients-sociétaires, deux nouvelles associations, en plus du WWF France, viendront compléter la liste des associations bénéficiaires d’ici la fin de l’année »

ajoute-t-il.